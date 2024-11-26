Акционеры Ozon 27 декабря обсудят редомициляцию компании с Кипра в Россию

Онлайн-ритейлер Ozon (MOEX: OZON) предложил акционерам перевести компанию из Кипра в Россию. Вопрос обсудят на собрании, намеченном на 27 декабря. Предлагается зарегистрировать Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области как международную публичную компанию (МКПАО «Озон»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Редомициляция будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, уменьшит регуляторные риски на основном рынке, позволит возобновить опционную программу ради стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые трансакции»,-—сказано в пресс-релизе.

Маркетплейс Ozon начал процесс перевода своей юрисдикции из Кипра в Россию летом 2023 года. 6 июня компания получила разрешение правкомиссии на редомициляцию. Сейчас холдинговой компанией Ozon является кипрская Ozon Holdings Limited.