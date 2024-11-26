Пассажирка иномарки погибла в аварии с большегрузом в Лодейнопольском районе

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с иномаркой и фурой на трассе в Лодейнопольском районе Ленобласти. Дорожная авария со смертельным исходом произошла 25 ноября в 14:20 на 7-м километре автодороги «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок».

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Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 52-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, выполняя маневр, выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «МАЗ».

Удар при столкновении был такой силы, что находившаяся в салоне иномарки 50-летняя женщина вылетела через заднее стекло и погибла на месте. В настоящий момент полиция разбирается в деталях трагедии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса №181, устроившего ДТП с грузовиком в Новоселье, в результате которого пострадали 15 человек. Его подозревают в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Андрей Цедрик