Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пассажирка иномарки погибла в аварии с большегрузом в Лодейнопольском районе

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с иномаркой и фурой на трассе в Лодейнопольском районе Ленобласти. Дорожная авария со смертельным исходом произошла 25 ноября в 14:20 на 7-м километре автодороги «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок».

Предыдущая фотография

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Следующая фотография
1 / 4

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 52-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, выполняя маневр, выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «МАЗ».

Удар при столкновении был такой силы, что находившаяся в салоне иномарки 50-летняя женщина вылетела через заднее стекло и погибла на месте. В настоящий момент полиция разбирается в деталях трагедии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса №181, устроившего ДТП с грузовиком в Новоселье, в результате которого пострадали 15 человек. Его подозревают в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...