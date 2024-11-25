Сербские парламентарии от правящей партии подрались с оппозиционерами

В сербском парламенте произошла драка между парламентариями от правящей коалиции во главе с правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) и депутатами от оппозиционных партий. Потасовка произошла на заседании по рассмотрению проекта бюджета страны на следующий год. Оппозиционеры подняли транспаранты с надписью: «На ваших руках кровь». Они обвинили правящую партию в недавней гибели людей при обрушении бетонного козырька в Нови-Саде.

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Как сообщает агентство «Танюг», оппозиционеры встали со своих мест и подняли транспаранты, когда в зал вошли члены правительства во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем. Началась потасовка, во время которой депутаты обливали друг друга водой, кидались бумагой, хватали друг друга за волосы, руки и одежду.

Представители правящей партии также попытались вывесить плакат с надписью: «Желтые воры хотят войны, а Сербия — работы». «Желтые» — оскорбительное прозвище Демократической партии Сербии, чей цвет — желтый.

1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился бетонный козырек, из-за чего погибли 14 человек. Еще одна женщина 17 ноября скончалась от травм в больнице. Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура, президент страны Александр Вучич потребовал от прокуратуры привлечь виновных к ответственности.

После гибели людей в Нови-Саде, а после и в Белграде прошли масштабные митинги. Вскоре по делу о гибели людей задержали ушедшего в отставку главу сербского Минстроя Горана Весича. Также были арестованы бывший гендиректор «Железнодорожной инфраструктуры Сербии» Небойша Шурлан и бывшая исполняющая обязанности компании Елена Танаскович.

Подробнее — в материале «Ъ».