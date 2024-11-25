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Коммерсантъ FM
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Порядка 1,5 тыс. билетов на «Щелкунчик» в Большом театре отдали участникам СВО

Пресс-служба Большого театра сообщила, что значительную часть билетов на балет «Щелкунчик» распределили в социальные учреждения страны. Еще порядка 1,5 тыс. билетов театр передал военным—участникам спецоперации на Украине и членам их семей.

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Как рассказал ТАСС представитель Большого театра, под аукцион на продажу билетов на балет отдано 12% зала. Доходы от аукциона дополнительно поддержат артистов. Все остальные билеты поступят в свободную продажу согласно графику. Кроме того, на сайте Большого театра 31 декабря будет вестись онлайн-трансляция новогоднего «Щелкунчика».

Первый «Щелкунчик» состоится 17 декабря, продажа билетов на спектакль пока не начиналась. Согласно Telegram-каналу Большого театра, продажа начнется в 10:00 мск 2 декабря. В кассах билеты продаваться не будут, приобрести их можно будет только на сайте театра.

В прошлые годы билеты на «Щелкунчик» продавали в кассах театра, что приводило к скоплению многочасовых очередей. С 1 октября Большой театр изменил правила приобретения билетов — теперь для их покупки нужно предоставить документы, подтверждающие личность.

О популярных постановках — в материале «Ъ FM» «За "Щелкунчиком" на край света».

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