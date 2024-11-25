Регистрацию сайта объявленного иноагентом «Собеседника» признали недействительной

Савеловский районный суд Москвы признал недействительной регистрацию сайта газеты «Собеседник» (объявлена Минюстом иноагентом). Как сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции, об отзыве лицензии СМИ у сайта газеты ходатайствовал Роскомнадзор.

Политическая газета выходит с 23 февраля 1984 года. Печатные выпуски также издавались в Риге, Минске, Ереване и Тель-Авиве. 6 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт газеты по требованию Генпрокуратуры. В сентябре Минюст признал управляющее изданием ООО «Собеседник-Медиа» иноагентом. Издание обвинили в распространении фейков и в том, что оно выступило против спецоперации на Украине. После этого компания сообщила о прекращении выпуска газеты.