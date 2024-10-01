Гастромолл «Главный» в «Екатеринбург-Сити» планируют открыть в 2025 году

Гастромолл «Главный», который должен стать частью квартала «Екатеринбург-Сити» на перекрестке улиц Октябрьской Революции и Боевых Дружин, намерены открыть в 2025 году. Об этом рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин в ходе заседания комиссии гордумы по экономическому развитию. Ранее, в мае, гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин сообщал о планах запустить гастромолл к концу года.

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Напомним, в июне объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Площадь гастромолла составляет 28 тыс. кв. м. Владельцам заведений осталось оформить помещения: нижние этажи займут корнеры, кафе, рестораны, бары от именитых рестораторов с авторской кухней разных стран. Всего в гастромолле планируют открыть восемь ресторанов и 30 корнеров, где сохранят систему самообслуживания и невысокие цены. Площадка сможет принимать около 5 тыс. посетителей в сутки.

Локацию оборудуют мягкими зонами с дизайнерской мебелью с деталями ручной работы. Гости смогут полюбоваться парящим садом и островками из живых растений, также в пространстве минимизируют уровень визуального шума, характерного для большинства фудкортов. Особенностью проекта станут террасы на первом и втором этажах. Интерьеры для гастромолла разрабатывал архитектор Григорий Заславский.

Верхние этажи займут офисы в формате work-life-balance. Здесь расположатся дизайнерские холлы с лаундж-зонами, живыми растениями и отдельными переговорными комнатами, будут действовать шесть лифтов с панорамным остеклением. Также в гастромолле организуют подземный двухуровневый паркинг.

«УГМК-Застройщик» начал строительство гастромолла в 2022 году. Объект является частью концепции застройки «Екатеринбург-Сити». За 10 лет компания планирует построить в центре города пять небоскребов с апарт-комплексами, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным.

Василий Алексеев