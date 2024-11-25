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Из-за разлива стоковых вод на Охтинском мысу ведутся спасательные работы

Специалисты развернули спасательные археологические работы на территории выявленного объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой». Причина — разлив стоковых вод, сообщили в пресс-службе КГИОП.

Аварийная ситуация на сетях водоотведения подтверждена актом обследования петербургского «Водоканала». На месте в настоящий момент работают специалисты Института истории материальной культуры РАН в соответствии с открытым листом, выданным Минкультуры РФ.

Как пояснили в комитете, в результате археологических разведок планируется выполнить несколько шурфов. По итогам обследования состояния памятника будут разрабатываться дальнейшие мероприятия по его сохранению.

Участки культурного слоя были законсервированы после археологических раскопок в 2023 году.

«Ъ-СПб» писал, что в ноябре прошлого года суд в Петербурге разрешил продолжить застройку Охтинского мыса, несмотря на то, что против этого активно выступали градозащитники.

Татьяна Титаева

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