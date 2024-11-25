Гендиректор «Курскспецдорстроя» оштрафован за преднамеренное банкротство компании

Промышленный райсуд Курска оштрафовал 76-летнего бывшего генерального директора ООО «Курскспецдорстрой» Владимира Дурнева на 200 тыс. руб. за преднамеренное банкротство компании (ч.1 ст. 196 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Суд установил, что таким образом он хотел избежать выплаты долгов предприятия в размере 243 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор не вступил в законную силу. В суде Владимир Дурнев свою вину не признал.

По версии следствия, фигурант якобы вывел активы компании в виде 59 единиц техники, рыночная стоимость которых составляет свыше 25 млн руб., в уставный капитал подконтрольного ему ООО «Курский АБЗ» без оплаты. Это привело к существенному увеличению неплатежеспособности «Курскспецдорстроя», не позволяющей в полной мере удовлетворить требования кредиторов и, как следствие, к банкротству предприятия.

В марте этого года экс-губернатор Роман Старовойт в ходе оперативного совещания выразил недовольство работой «Курскспецдорстроя» и местного ООО «ДРСУ». В 2019 году первая компания взяла контракт на ремонт 15,6 км на трех улицах за 195,4 млн руб. Вторая — на обновление 24,4 км на 11 улицах за 526,9 млн. Работы должны были быть завершены в том же году. По словам Романа Старовойта, подрядчики допустили брак при прокладке асфальта на сумму почти в 300 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Курскспецдорстрой» зарегистрировано в Курске в 2004 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. С марта 2009-го по сентябрь 2020 года генеральным директором компании являлся Владимир Дурнев, затем у нее было два ликвидатора, а в сентябре 2021 года конкурсным управляющим утвердили Евгения Новоселова. Обществом в равных долях владеют местные ООО «СПМК-1» Алевтины Букчиной и ООО «СПМК-2» Оксаны Землиной. Обе организации находятся в процессе банкротства. В 2023 году выручка «Курспецдорстроя» составила 4 млн руб., чистый убыток — 1,6 млн руб. С 2011 года компания получила 306 госконтрактов на сумму 5,6 млрд руб. ООО «Курский АБЗ» было зарегистрировано в Курске в 2009 году для аренды и лизинга грузовых транспортных средств. Уставный капитал — 10,1 тыс. руб. 99,01% компании принадлежит Оксане Землиной, еще 0,99% — «Курскспецдорстрою». До начала процедуры банкротства генеральным директором являлась Алевтина Букчина. С сентября 2024 года конкурсным управляющим выступает Антон Захаров. В 2020 году выручка компании составила 5,6 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.

Анастасия Колпачева