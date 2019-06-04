В Курске отремонтируют более 51 км дорог за 950 млн рублей

В рамках дорожных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет бюджетов всех уровней будет отремонтировано дорожное покрытие 32 основных городских магистралей и участков дорог общей протяженностью более 51 км. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Курска.

По данным директора департамента строительства и развития дорожной сети Курска Виктора Самсонникова,11,1 км дорог отремонтирует ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» за 228,9 млн руб. ООО «Курскспецдорстрой» стало подрядчиком на ремонт 15,6 км на 13 улицах. Стоимость работ «Курскспецдорстроя» по контракту составит 195,4 млн руб. Еще 24,4 км по 11 улицам отремонтирует ООО «ДРСУ» за 526,9 млн руб. Согласно контрактам все работы должны завершиться до 10 октября 2019 года.

Мария Старикова