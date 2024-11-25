Курс юаня поднялся выше 14,30 руб. впервые с марта 2023 года

Курс юаня на Московской бирже впервые с марта 2023 года поднялся выше 14,30 руб. На момент 16:22 мск китайская валюта торговалась за 14,35 руб. Это на 0,27 руб. выше уровня закрытия торгов на Мосбирже вчера. Официальный курс юаня на 23 ноября от Банка России — 13,94 руб.

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В начале ноября юань достиг отметки 13,8 руб. и обновил исторический максимум. Отчасти такой рост китайской валюты объясняется динамикой мирового валютного рынка, а также внутренними факторами — снижением продаж валютной выручки и сложностями с трансграничными расчетами.

Подробнее о росте курса юаня — в публикации «Ъ» «Юань стремится в поднебесье».