Правление СДПГ единогласно выдвинуло Шольца кандидатом в канцлеры ФРГ

Руководство Cоциал-демократической партии (СДПГ) единогласным решением выдвинуло действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца в кандидаты на должность главы правительства на досрочных выборах в Бундестаг. Теперь это решение должен одобрить партийный съезд, запланированный на 11 января. Олаф Шольц занимает должность канцлера с декабря 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны ФРГ Борис Писториус (слева) и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters Министр обороны ФРГ Борис Писториус (слева) и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«В той ситуации, в которой находится наша страна, Европа и мир, именно Шольц является подходящим канцлером для Германии»,— сказала сопредседатель СДПГ Саския Эскен на пресс-конференции, ее слова приводит Bild.

Олаф Шольц после официального выдвижения отметил свои заслуги на посту канцлера, в том числе в части позиции по российско-украинскому конфликту. «Я твердо следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений. Например, когда сказал, что мы не будем поставлять крылатые ракеты или запретил использовать наше вооружение для ударов вглубь российской территории»,— заявил он.

После распада правящей коалиции в ФРГ предполагалось, что кандидатом от СДПГ останется Олаф Шольц. Однако среди социал-демократов звучали предложения выдвинуть на этот пост министра обороны Бориса Писториуса — одного из самых популярных политических деятелей страны. Спустя некоторое время он сам отказался выдвигаться и выразил поддержку Олафу Шольцу, которого назвал «превосходным федеральным канцлером».

Правящая коалиция ФРГ (так называемый «светофор» — по цвету партий), состоявшая из СДПГ, Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых», распалась из-за разногласий по бюджету и финансированию Украины. После того как Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), его правительство потеряло большинство в парламенте. 16 декабря Бундестаг проголосует о вотуме доверия канцлеру. В случае отказа, который, вероятно, ждет господина Шольца, 23 февраля состоятся досрочные выборы. СДПГ занимает третье место в рейтингах, лидирует же Христианско-демократический союз, выдвинувший Фридриха Мерца.