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В Екатеринбурге разрешили строительство 30-этажной гостиницы «Радиус-2»

Экспертиза выдала разрешение на строительство административно-гостиничного комплекса с подземной стоянкой в границе ул. Малышева — ул. 8 Марта, следует из данных единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). Застройщиком выступает ООО «Регент». Заключение выдало «Уральское управление строительной экспертизы — Е», проектно-сметную документацию подготовило ООО «Ателье консалтинг групп».

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Компания «Регент» планирует построить 30-этажный гостиничный комплекс «Радиус-2» в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера. Проект планируют реализовать до 2030 года, подземная парковка будет рассчитана на 39 мест. Согласно проекту, в гостинице будет 375 номеров, рассчитанных на 455 человек, ориентировочная площадь офисов составит 465 кв. м.

ООО «Регент» принадлежит Александру Трунтаеву — деловому партнеру хоккеиста Павла Дацюка. В 2023 году проект планировки и межевания территорий утвердила администрация Екатеринбурга.

Анна Капустина

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