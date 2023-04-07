Мэрия Екатеринбурга утвердила проект строительства высотного гостиничного комплекса «Радиус-2»

Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера, где планируется построить 30-этажный гостиничный комплекс «Радиус-2». Заказчиком проекта является компания «Регент», принадлежащая Александру Трунтаеву (деловой партнер известного хоккеиста Павла Дацюка).

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Согласно пояснительной записке, развитие территории планируется в один этап, включающий в себя строительство гостиницы со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом на 39 мест. Срок реализации проекта — 2030 год.

В октябре 2021 года проект обсуждали на градсовете, тогда архитекторы и чиновники отправили его на доработку. Ранее сообщалось, что подземная автостоянка будет рассчитана на 48 машино-мест, а ориентировочная площадь гостиничных номеров (с учетом площадей лоджий) составит 12,6 тыс. кв. м. Планировалось, что в гостинице будет 375 номеров, рассчитанных на 455 человек, ориентировочная площадь офисов составляет 465 кв. м.

Диана Сунагатуллина

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