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Коммерсантъ FM
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Крымский суд удовлетворил иск о компенсациях от украинского блэкаута

Верховный суд Республики Крым (РК) удовлетворил иск Общественной палаты РК к Украине по делу о компенсации морального вреда от энергоблокады. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Согласно решению суда, с Украины в пользу крымчан планируется взыскать более 3, 448 трлн руб.

По словам господина Константинова, жители полуострова могут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, однако доказывать факт блокады не будет необходимости, ведь он уже признан судом.

«Мы планомерно формируем базу юридически подтвержденных претензий к террористическому образованию "Украина". И когда после нашей Победы начнется переговорный процесс — представим их в полном объеме»,— написал политик.

Напомним, в ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры двух из четырех ЛЭП, по которым электричество поставляется в Крым. Ночью 22 ноября вывели из строя еще две опоры, из-за чего Крым полностью отключился от электроэнергии с Украины. Стабильное электроснабжение полуострова было восстановлено лишь в мае 2016 года.

Ранее в Госсовете РК заявляли, что ущерб от транспортной блокады полуострова составил более 1,1 млрд руб., финансовой — 38 млрд руб., водной — более 152 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Небратская ГЭС».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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