Минздрав обжалует решение арбитража по делу о регистрации индийского антибиотика

Министерство здравоохранения России решило обжаловать постановление арбитражного суда, который потребовал от ведомства отменить регистрацию индийского антибиотика «Биапенем». Девятый арбитражный суд признал Минздрав виновным в попытке вывода на российский рынок зарубежного препарата по подложным документам.

«Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции»,— сообщила пресс-служба Минздрава «Интерфаксу».

Как писали «Известия», в феврале 2024 года индийская Kopran Research обратилась в арбитражный суд с иском к Минздраву. Она утверждала, что российский партнер индийской фирмы JODAS Expoim подделал письменное согласие на использование субстанции. Компания потребовала отменить регистрацию.

Об импорте сырья для лекарств — в публикации «Ъ» «Импортозамещение с осложнениями».