«Известия»: Минздрав признали виновным в подложной регистрации антибиотика

Девятый арбитражный суд Москвы признал Минздрав виновным в попытке вывода на российский рынок индийского антибиотика «Биапенем» по подложным документам. В решении суда, которое получили «Известия», говорится, что ведомство не приняло меры по отмене регистрации препарата, несмотря на выявление поддельных бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kopran Limited Фото: Kopran Limited

В феврале 2024 года индийская Kopran Research Laboratories Lmd. обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к Минздраву. Компания заявила о нарушении патентных прав на использование своей субстанции для антибиотика «Биапенем» и потребовала отменить регистрацию препарата в России. Как утверждала Kopran Research, российский партнер индийской фирмы JODAS Expoim подделал письменное согласие на использование субстанции.

В июне арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. Девятый арбитражный суд отменил решение.

По итогам 2023 года Индия стала крупнейшим зарубежным поставщиком лекарств в Россию. Страна ввезла 293,9 млн упаковок различных препаратов.

О проблемах с импортом сырья для лекарств — в публикации «Ъ» «Импортозамещение с осложнениями».