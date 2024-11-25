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Почти 76 млн рублей ущерба возместили в Туапсе за разлив нефти в Черном море

Муниципальное предприятие «ЖКХ Туапсе» возместило экологический ущерб в размере более 75,7 млн руб. за разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря. Инцидент произошел в мае 2021 года. Площадь загрязнения составила более 1 млн кв. м, сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Радионовой, в ходе длительных судебных разбирательств удалось добиться полного возмещения экологического вреда. Более 75,7 млн руб. уже поступили в бюджет.

«Ъ-Сочи» писал, что более двух недель назад сочинские и туапсинские спасатели устраняли последствия разлива нефти в море. Береговая линия была загрязнена на участке длиной 100 м и шириной 1,5 м.

Мария Удовик

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