Сочинские спасатели устраняют последствия разлива нефти в море

В акватории поселка Гизель-Дере в Туапсинском районе Краснодарского края произошел разлив нефтепродуктов. В ликвидации последствий инцидента участвуют сочинские и туапсинские спасатели, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Разлив нефти произошел днем накануне, 8 октября. Спасатели Сочинского и Туапсинского отрядов устраняют загрязнения на береговой линии. Как уточняется, береговая линия загрязнена на участке длиной 100 м и шириной 1,5 м. Море уже чистое. Слой нефтепродуктов на гальке достигает 50 см.

«Убираем все лопатами. Работает 11 наших спасателей, а также коллеги из Сочи, два работника из Шепсинского поселения и два волонтера из спортивной школы Туапсе», – уточнил начальник Туапсинского спасательного отряда Владимир Уторов.

Специалисты собрали более 400 мешков мусора с загрязненными калькой и песком. Всего очисткой занимаются 43 человека и 13 единиц техники. Работы продолжаются.

Вячеслав Рыжков