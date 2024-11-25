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Коммерсантъ FM
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Суд Малайзии признал незаконным изъятие властями часов Swatch Pride

Высокий суд Куала-Лумпура встал на сторону Swatch в споре с правительством Малайзии из-за коллекции часов Pride, сообщает Associated Press.

Фото: Katsumi Kasahara / AP, Katsumi Kasahara, File / AP

Фото: Katsumi Kasahara / AP, Katsumi Kasahara, File / AP

В мае 2023 года власти Малайзии провели обыски в магазинах Swatch и изъяли 172 экземпляра часов компании из коллекции Pride. В документах Министерства внутренних дел, касавшихся конфискации часов, говорилось, что часы нарушали закон о печатных станках и публикациях от 1984 года, поскольку демонстрировали или пропагандировали «элементы ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

Swatch в июле прошлого года подала иск к правительству Малайзии, обвинив его в незаконной конфискации часов.

Сегодня суд постановил, что действия властей были незаконными, так как обыск и конфискация проводились без судебного ордера. Суд также потребовал вернуть компании все 172 экземпляра часов в течение ближайших 14 дней. Кроме того, Swatch имеет право потребовать компенсацию от властей, если какие-то из конфискованных часов были повреждены.

В правительстве Малайзии заявили, что дождутся полного текста решения суда, чтобы решить, будут ли власти подавать апелляцию. «Моя первоначальная реакция состоит в том, что правительство в принципе должно уважать решение суда»,— прокомментировал судебное постановление министр внутренних дел страны Сайфуддин Насутион.

Кирилл Сарханянц

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