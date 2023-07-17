Swatch Group судится с властями Малайзии из-за конфискации часов в честь ЛГБТ-движения

Swatch Group подала иск против правительства и Министерства внутренних дел Малайзии, требуя вернуть компании конфискованные властями часы в честь ЛГБТ-движения, сообщает Malay Mail.

В мае власти Малайзии провели обыски в магазинах Swatch и изъяли 172 экземпляра часов компании из коллекции Pride. В документах Министерства внутренних дел, касавшихся конфискации часов, говорилось, что часы нарушали Закон о печатных станках и публикациях от 1984 года, поскольку демонстрировали или пропагандировали «элементы ЛГБТ».

В иске, поданном швейцарским часовым производителем еще 24 июня, но о котором до сих пор не сообщалось, указано, что стоимость изъятых часов составляет около $14,2 тыс. Swatch добивается судебного ордера на возвращение часов, а также выплаты компенсаций за задержку продаж.

Кирилл Сарханянц