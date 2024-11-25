Минпромторг рассказал о срыве сроков поставок паровых турбин

Минпромторг фиксирует срывы сроков поставок паросиловых турбин компанией «Силовые машины». Ведомство получило от нее графики производства и обсудит их с Минэнерго и генерирующими компаниями, чтобы понять, что делать, заявил глава департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса министерства Михаил Кузнецов.

Он рассказал, что зафиксирован срыв сроков поставок по 21 паровой машине. Производитель на прошлой неделе представил финальные графики по производству этих турбин. Минпромторг рассчитывает, что они будут поставлены потребителям в течение ближайших трех лет. «Все-таки, как нам кажется, в основном это случилось просто исходя из того, что отрасль давно не знала такого масштабного заказа»,— сказал господин Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров, срок срывов по упомянутому паросиловому оборудованию составляет от 17 до 26 месяцев. По его словам, поставки маленьких паросиловых турбин для Новочеркасской ГРЭС сдвигаются на два года. «Угольная старая станция... не отличается надежностью по работе. И, конечно, эти новые блоки Новочеркасской сильно бы нам помогли улучшить ситуацию на юге»,— отметил он.

О том, что «Силовые машины» Алексея Мордашова могут сорвать срок поставки турбин для модернизации Каширской ГРЭС «Интер РАО», «Ъ» сообщал в июле. Предполагалось, что задержка отгрузки четырех газовых турбин ГТЭ-170 может составить четыре месяца, а двух паровых турбин — год. По версии «Силмаша», причина отставания — «срыв поставки крупногабаритных корпусных заготовок» от российских поставщиков.

Подробности — в публикации «Ъ» «Турбины пропустили удар в корпус».