Белгородские власти ограничат въезд в Шебекино для граждан с 21 до 6 часов

С 21 июня с 6:00 до 21:00 гражданские автомобили в Шебекино будут проезжать свободно, без пропусков. В другое время въезд для них в населенный пункт будет запрещен, заявил в ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Он пояснил, что на такие меры власти пошли в ответ на многочисленные просьбы граждан сберечь имущество, оставленное в домах и квартирах «опустевшего города». Господин Гладков предупредил, что и в дневное время полиция будет останавливать и проверять гражданский транспорт «на свое усмотрение».

Также губернатор пояснил, что ремонтные бригады зашли в Шебекино, так как «объем работ очень большой очень, а время очень мало до осени». «Да, угроза новых обстрелов остается, но будут разрушения – будем еще восстанавливать, пока не победим. Уверен, что победа уже не за горами»,- добавил Вячеслав Гладков.

При этом он раскритиковал повара одного из учебных заведений Старого Оскола, которая пожаловалась на переработки из-за необходимости готовить еду для вынужденных переселенцев из Шебекино. «Знаю, что у нас в области много человек не спит ночами, стараются помогать тем, кто вынужден был уехать. И я рад, что людей с такой позицией как у вас, Анна, не так много у нас. В период обстрелов на Шебекино падало до 850 снарядов. Очень хорошо, что в Старом Осколе жители о таких ситуациях не имеют представления. Извините Анна, что вы перерабатываете, вам все компенсируют»,- пообещал губернатор.

Владимир Зоркий