Кремль в курсе заявлений команды Трампа о мире на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю «удалось увидеть» заявления команды избранного президента США Дональда Трампа о стремлении достичь мира на Украине со стороны. Действующая же администрация Джо Байдена, по его словам, продолжает эскалацию конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Да, это заявление удалось увидеть. Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Как добавил пресс-секретарь, пока со стороны действующей администрации США «продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия». Он также напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу.

Вчера, 24 ноября, будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что офис избранного президента займется регулированием конфликта на Украине сразу после инаугурации президента. По его словам, в первую очередь Вашингтон будет обсуждать, как усадить стороны за стол переговоров и какими будут параметры соглашения.

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