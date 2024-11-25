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Спасатели помогли упавшему в реку мужчине в Сочи

Сочинские спасатели помогли мужчине, который упал в реку. Инцидент произошел в минувшую субботу, 23 ноября, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В минувшую субботу специалисты ЮРПСО спасли мужчину, который упал в русло реки Бзугу неподалеку от ее устья. Сотрудники МЧС при помощи лестницы и альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего из реки, мужчина получил травму головы»,— рассказали в ведомстве.

От дальнейшей помощи 50-летний пострадавший отказался. В травмпункт его отвезли друзья. В ЮРПСО уточнили также, что признаков опьянения у сочинца не было. По словам самого спасенного, он не удержался и упал в реку с парапета.

«Ъ-Сочи» ранее сообщал о спасении заблудившейся туристки на территории курорта. 24-летняя туристка из Новгородской области потерялась во время прогулки по маршруту на Орлиные скалы.

Вячеслав Рыжков

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