В Сочи спасли заблудившуюся туристку

Спасатели нашли заблудившуюся туристку из Новгородской области. Об этом сообщает служба спасения города.

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24-летняя туристка отправилась на прогулку по туристическому маршруту на «Орлиные скалы». Однако после наступления темноты она заблудилась и не знала куда идти. Девушка заметила информационный баннер службы спасения города, который располагался на слиянии рек Агуры и Агурчика.

Спасатели нашли заблудившуюся туристку и вывезли ее из леса. Девушку доставили к ближайшей автобусной остановке общественного транспорта.

Алина Зорина