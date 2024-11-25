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Коммерсантъ FM
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Фондовые рынки растут после выдвижения Бессента на пост министра финансов США

Мировые фондовые рынки позитивно отреагировали на выдвижение Скотта Бессента на пост министра финансов США. Рост показали индексы Nikkei (+1,3%) и S&P 500 (+0,5%). Растут котировки европейских площадок — FTSE 100 (+0,35), DAX (+0,4%) и CAC 40 (+0,6%). Позитивно отреагировали и непосредственно фондовые рынки США — фьючерсы Dow и Nasdaq растут на 0,6%.

Фото: Jonathan Drake / File Photo / File Photo / Reuters

Фото: Jonathan Drake / File Photo / File Photo / Reuters

Тем временем десятилетние облигации Казначейства США просели более чем на 5 п. п., доходность по ним опустилась до 4,35%. Доллар теряет позиции по отношению ко всем основным мировым валютам: евро прибавляет к доллару 0,44%, а иена — 0,36%.

Скотт Бессент видится инвесторам человеком, который привнесет стабильность и взвешенность в экономическую политику Дональда Трампа, отмечает Bloomberg. Ранее Бессент в целом поддержал идею повысить импортные пошлины на китайские товары и снизить налоги. Но инвесторы ожидают, что для нового министра финансов «стабильность экономики и рынков будет важнее набора политических очков», пишет агентство.

Подробнее о будущей команде новоизбранного президента США — в публикации «Ъ» «Американцы ждут подарков от Дональда Трампа».

Кирилл Сарханянц

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