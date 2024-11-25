Студентов КФУ эвакуировали из здания химического института после короткого замыкания

Студентов Казанского (Приволжского) федерального университета эвакуировали из здания химического института в связи с коротким замыканием, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

В пресс-службе отметили, что замыкание произошло в электрощитовой на втором этаже здания Химического института имени А.М. Бутлерова, горения не произошло. В результате инцидента студенты были эвакуированы, пострадавших среди них нет. Учебный процесс в ближайшее время продолжится в штатном режиме.

Влас Северин