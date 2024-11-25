«Русал» сократит производство алюминия на 250 тысяч тонн

«Русал» (MOEX: RUAL) объявил об оптимизации мощностей по производству алюминия. Решение принято на фоне рекордно высоких цен на глинозем, а также из-за «рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры». В рамках первого этапа предусмотрено сокращение производства на 250 тыс. т.

Согласно пресс-релизу компании, сейчас «Русал» закупает более трети глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, что оказывает давление на маржинальность производства. С начала года глинозем подорожал почти вдвое, более чем до $700 за 1 т. В итоге цена глинозема составляет свыше 50% себестоимости алюминия против обычного уровня 30–35%.

«Замедление темпов экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики приводят к снижению выпуска в ведущих отраслях—потребителях алюминия, включая строительство и производство автомобилей, что ведет к снижению спроса на ключевые металлы»,— добавили в «Русале».

На фоне обсуждаемых Евросоюзом санкций на российский алюминий «Русал» стал снижать поставки на европейский рынок. За год доля Европы в выручке компании сократилась до минимума за последние четыре года — 22%, а доля Азии выросла до 42%. При этом на складах Лондонской биржи металлов растут запасы российских алюминия, меди и никеля — за год их объем увеличился в полтора раза.

Подробности — в материале «Ъ» «"Русал" отдалился от Европы».