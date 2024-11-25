В хозяйствах Сочи собрали 117 тонн экзотических фруктов

В сочинских хозяйствах собрали 117 тонн экзотических фруктов. На курорте продолжается сезон сбора цитрусовых и других субтропических культур: хурмы, фейхоа и киви, рассказал глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр напомнил, что Сочи является единственным российским городом, где климатические условия позволяют выращивать их в открытом грунте. Урожай собирают как на дачных участках, так и в сельхозпредприятиях, которых в Сочи восемь. Власти города выделяют местным производителям места на ярмарках и торговых рядах в микрорайонах. Собирать экзотические культуры в Сочи будут до декабря.

«Выведением новых сортов, устойчивых к нашему климату, занимаются ученые научного центра РАН. В Стратегии развития Сочи до 2035 большое внимание уделяется субтропическому земледелию, планируем привлекать в отрасль инвесторов», – отметил также господин Прошунин.

«Ъ-Сочи» писал, что через российско-абхазскую границу в Сочи ввезли уже 5,5 тыс. тонн мандаринов. Ввозят и другую сельскохозяйственную продукцию: фейхоа, хурму, лимоны, орехи.

Вячеслав Рыжков