Чистая прибыль Мосбиржи в третьем квартале увеличилась на 61%

Чистая прибыль Мосбиржи (MOEX: MOEX) в третьем квартале 2024 года по МСФО выросла на 61,3% в годовом выражении, до 23,03 млрд руб. Комиссионные доходы торговой площадки по сравнению с июлем—сентябрем прошлого года увеличились на 3,5%, до 14,86 млрд руб.

Финансовые результаты торговой площадки за период с июля по сентябрь представлены на ее сайте. Там указано, что на фоне роста рублевых процентных ставок чистый процентный доход увеличился на 118,8% в годовом выражении, до 25,09 млрд руб. Операционные доходы составили 40 млрд руб. (+56,3 млрд).

Операционные расходы Мосбиржи в третьем квартале увеличились на 54,4%, до 11,45 млрд руб. Общие и административные расходы составили 5,7 млрд руб. (+81,4%), расходы на персонал — 5,74 млрд руб. (+34,4%).

Чистая прибыль Московской биржи по итогам 2023 года составила почти 60,8 млрд руб. Относительно 2022 года показатель вырос на 67,5%. Скорректированная чистая прибыль торговой площадки по итогам 2023 года выросла на 24,9%, до 59,67 млрд руб.

О деятельности Мосбиржи — в материале «Ъ» «Золото затмило платиноиды».