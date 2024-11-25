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Коммерсантъ FM
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Московский планетарий: самый короткий световой день в России будет 21 декабря

Продолжительность светового дня в России 21 декабря сократится до минимума и составит 6 часов 59 минут. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты добавили, что в период зимнего солнцестояния ночь в Северном полушарии будет максимальной, а день покажет минимальные в часовом выражении значения. В начале декабря световой день в Москве составляет 7 часов 27 минут, но к моменту солнцестояния он будет короче почти на полчаса. Световой день начнет прибавляться после 21 декабря и к Новому году составит 7 часов 6,5 минуты, уточнили в планетарии.

Солнце сейчас находится в созвездии Змееносца, которое является одним из крупнейших и тусклых экваториальных созвездий, продолжили специалисты. После 17 декабря единственная звезда Солнечной системы перейдет в созвездие Стрельца. Почти весь декабрь его полуденная высота будет составлять около десяти градусов.

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