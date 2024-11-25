Сомнительные комиссии

Впервые ВС обратил внимание на проблему в 2019 году, а в 2021 году в обзоре практики президиум ВС признал условие о повышенной плате банку за сомнительную операцию клиента «ничтожным и противоречащим существу законодательного регулирования», напоминает юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Дмитрий Усольцев. В 2022 году этот подход был закреплен в законе, но практика в нижестоящих судах до сих пор далека от единообразия. Так, например, тяжбы по поводу заградительных тарифов бизнес-клиенты вели с Альфа-банком, который удержал комиссию за погашение юрлицом-банкротом своего долга перед гражданином — ВС в январе предписал банку снизить сбор до размера переводов в пользу юрлиц (см. “Ъ” от 18 января). А в сентябре ВС не позволил Локо-банку взимать с клиентов высокую неустойку за непредоставление документов, запрошенных на основании 115-ФЗ (см. “Ъ” от 15 сентября). Тем не менее арбитражные суды и сейчас нередко выносят решения о законности подобных комиссий.