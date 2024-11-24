Московское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в матче РПЛ

Команда «Динамо-Москва» сыграла в ничью с воронежским «Факелом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по футболу. Матч закончился со счетом 1:1.

Матч прошел на стадионе «Факел» в Воронеже. В составе гостей гол на 26-й минуте забил полузащитник Даниил Фомин. Нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани сравнял счет на 90+9-й минуте.

«Динамо-Москва» занимает пятое место в рейтинге РПЛ. На счету команды девять побед, три поражения и четыре ничьи, в сумме московское «Динамо» набрала 31 очко. «Факел» находится на 14-й строчке с двумя победами, семью матчами вничью и семью поражениями, команда заработала 13 очков.