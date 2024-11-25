Главные анонсы 25 ноября

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление госкорпорации «ВЭБ.РФ» о прекращении отсрочки исполнения решения о выплате АО «Ангстрем» в ее пользу €1,3 млрд.

В Санкт-Петербург прибудут представители правительства Молдавии и компании «Молдовагаз» для переговоров с «Газпромом».

Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе «Автодора» Сергею Кельбаху.

В Волгограде областной суд рассмотрит дело о госизмене в отношении Никиты Журавеля.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску управляющей компании АО «Регион траст», входящей в группу «Регион», о взыскании более 12,8 млдр руб. с кипрской O1 Properties Limited и московского АО «О1 Пропертиз Финанс».

Московская биржа прекратит торги расписками X5 Retail Group.

ЦБ проведет аукцион месячного репо с лимитом 500 млрд рублей.

В Кабардино-Балкарии пройдет тестовый запуск горнолыжных трасс на курорте «Эльбрус».

РФ проведет неформальное заседание СБ ООН по теме односторонних санкций.

25 ноября будет представлен новый состав правительства Грузии парламенту на утверждение. Также пройдет первая сессия парламента нового созыва, избранного по итогам выборов 26 октября.

В Италии главы МИД G7 обсудят ордер Международного уголовного суда на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».