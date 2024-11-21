ХК «Автомобилист» впервые за 7 лет проиграл «Куньлуню Ред Стар» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» в 27 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:2 Б (0:1;0:0;1:0;0:0). «Автомобилист» проиграл «Куньлуню» дома впервые за семь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбу забросил Стефан Да Коста. У «Куньлуня» отличился Цзян Фу. Решающий буллит забросил нападающий «Куньлуня» Лукас Локхарт.

После 27 игр у «Автомобилиста» 37 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Куньлуня» 23 очка, команда поднялась на 10 строчку Западной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:3 (0:1;1:1;0:1). Таким образом, «Автомобилист» прервал свою серию из семи побед подряд.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в гостях: 24 ноября сыграет с «Динамо» в Минске.

Виталий Красиков