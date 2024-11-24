Бывший мэр Сочи и его супруга намерены вернуться в зону СВО

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина, хотят продолжить службу в зоне специальной военной операции, несмотря на предъявленные обвинения в растрате. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным «Ъ», защита Янины Копайгородской пытается в суде обжаловать приказ о ее увольнении. Адвокат Елизавета Меткина утверждает, что ее клиентка узнала об отстранении со службы только во время заседания по избранию меры пресечения. Защитник настаивает, что увольнение носило незаконный характер, так как приказ был подписан задним числом.

Как утверждает защита, Янину Копайгородскую официально исключили из списков служащих 11 ноября, за день до того, как она отправилась на допрос в следственный департамент МВД по делу своего мужа. После этого допроса госпожу Копайгородскую задержали.

По словам Елизаветы Меткиной, в приказе об увольнении говорится о нарушении условий контракта, однако конкретные детали и основания до сих пор не раскрыты ни адвокатам, ни самой Янине Копайгородской.

Адвокат также подчеркивает, что обвинение против жены экс-мэра Сочи касается малозначительных эпизодов, связанных с земельными участками. При этом, в ходе службы она внесла значительный вклад в обеспечение военного подразделения «Князь Владимир», утверждает госпожа Меткина. В частности та, снабжала подразделение техникой, включая беспилотники.

Также Янина Копайгородская занималась эвакуацией многодетных семей из Донбасса в Санкт-Петербург. Там они получали помощь и проходили реабилитацию в гостинице, принадлежащей ей. Однако реализация этой программы теперь затруднена из-за ареста счетов жены экс-мэра Сочи.

Тем временем адвокат Алексея Копайгородского, Иван Миронов, заявил, что его подзащитный тоже заинтересован в возвращении в зону боевых действий.

«Несмотря на уголовное дело, Алексей и Янина Копайгородские имеют полное право на присвоение статуса ветеранов боевых действий. Более того, Алексей Сергеевич был представлен к награде — медали “За отвагу”. Насколько нам известно, представление о награждении пока не аннулировано, поэтому мы ожидаем вручения медали вместе с удостоверением ветерана», — отметил Миронов.

Ранее Янина Копайгородская заявила, что подарила фонду «Мир детства» спорный участок, приобретенный якобы за рыночную стоимость в 7 млн руб. при кадастровой в 1,7 млн. Обвинения супруга экс-мэра Сочи не признает. Она заявляет, что семью «хотят уничтожить, остальных запугать и заставить оклеветать».

«Ъ-Сочи» писал, что защита госпожи Копайгородской также намерена обжаловать арест имущества семьи. Суд арестовал более 30 объектов недвижимости, принадлежащих семье Копайгородских. Среди них квартиры, земельные участки и дома в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, нескольких городах Краснодарского края.

Александр Орлов