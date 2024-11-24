Правообладатели «Мастера и Маргариты» сообщили о незаконном кинопоказе во Франции

Правообладатели фильма «Мастер и Маргарита» заявили о несогласованном кинопоказе во Франции. Продюсерская компания «Марс Медиа», участвовавшая в производстве картины, сообщила, что продюсеры подадут иск в суд к заказчикам, нарушившим правовые нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АМЕДИА Фото: АМЕДИА

Отмечается, что прошедший во Франции показ фильма не имел отношения к официальной международной дистрибуции. Сейчас права на кинопрокат проданы в Турции, Италии и Израиле. Согласно заявлению «Марс Медиа», официальный показ фильма во Франции должен состояться позже, и все текущие сеансы являются незаконными.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат в России 25 января 2024 года. За первые выходные картина собрала 428 млн руб., на момент 6 февраля в кинопрокате было получено более 1 млрд руб. Бюджет фильма составил 1,2 млрд руб.

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Рукописи не поблагодарят».