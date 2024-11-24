Водителя Игоря Колесникова, сбившего двух велосипедистов, отправили в СИЗО

Кушвинский городской суд (Свердловская область) удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО водителя Forf Explorer Игоря Колесникова, сбившего двух несовершеннолетних велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель Игорь Колесников отправлен в СИЗО до 23 января 2025 года

Фото: пресс-служба Кушвинского городского суда Водитель Игорь Колесников отправлен в СИЗО до 23 января 2025 года

Фото: пресс-служба Кушвинского городского суда

По предварительной версии следствия, в пятницу, 22 ноября, в период с 17:30 до 17:55 Игорь Колесников, будучи за рулем автомобиля Ford Explorer, ехал со стороны Верхней Туры. Обгоняя, он выехал на встречную полосу и наехал на двух велосипедистов 16 и 17 лет. От полученных травм подростки скончались на месте происшествия до приезда «скорой». На водителя возбудили дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Кушвинский горсуд избрал меру пресечения водителю и отправил его в СИЗО до 23 января 2025 года.

Анастасия Таначева