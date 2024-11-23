Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На свердловского водителя возбудили дело из-за гибели двух велосипедистов

СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении местного 49-летнего водителя Ford по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил старший помощник руководителя СК России по Свердловской области Александр Шульга, ДТП, по факту которого возбуждено уголовное дело, произошло накануне, 22 ноября, около 17:50 в районе 9-ого км дороги «Кушва — Верхняя Тура». По предварительным данным, водитель Ford Explorer, двигаясь в сторону Кушвы, при совершении обгона наехал на двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались навстречу. После водитель съехал в левый кювет.

В результате ДТП велосипедисты — местные юноши 16 и 17 лет — получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до прибытия «скорой».

«Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы. Водитель задержан в рамках ст.91 УПК РФ, помещен в изолятор временного содержания. Вину фигурант признал»,— уточнил Александр Шульга. Он добавил, что в ходе расследования был проведен осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей, назначены экспертизы.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...