На свердловского водителя возбудили дело из-за гибели двух велосипедистов

СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении местного 49-летнего водителя Ford по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил старший помощник руководителя СК России по Свердловской области Александр Шульга, ДТП, по факту которого возбуждено уголовное дело, произошло накануне, 22 ноября, около 17:50 в районе 9-ого км дороги «Кушва — Верхняя Тура». По предварительным данным, водитель Ford Explorer, двигаясь в сторону Кушвы, при совершении обгона наехал на двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались навстречу. После водитель съехал в левый кювет.

В результате ДТП велосипедисты — местные юноши 16 и 17 лет — получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до прибытия «скорой».

«Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы. Водитель задержан в рамках ст.91 УПК РФ, помещен в изолятор временного содержания. Вину фигурант признал»,— уточнил Александр Шульга. Он добавил, что в ходе расследования был проведен осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей, назначены экспертизы.

Анастасия Таначева