Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии

Президент России Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2025 году. Он составит 270 месяцев против 264 месяцев в 2021–2024 годах, то есть увеличится с 22 лет до 22,5 года.

Подписанный документ опубликован на портале официальных правовых актов. Госдума приняла закон 12 ноября, Совфед одобрил документ 20 ноября. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии устанавливается, исходя из статистики продолжительности жизни мужчин в возрасте 60 лет и женщин в возрасте 55 лет.

Об упрощении правил перевода средств между пенсионными фондами — в материале «Ъ» «Пенсии под "Госключ"».