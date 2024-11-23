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Бастрыкин потребовал доклад о деле подростка, угрожавшего ножом в школе Чебоксар

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту нападения шестиклассника с ножом в школе Чебоксар. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По данным ведомства, 21 ноября ученик шестого класса взял нож в школьной столовой и угрожал им одноклассникам и учителям. Охранник школы остановил ребенка. Известно, что ранее школьник уже проявлял агрессию к сверстникам, однако администрация школы не принимала никаких мер.

СКР по Чувашской Республике возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.

Анар Зейналов

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