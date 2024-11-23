«Есть опасность, что на местных выборах мы уничтожим вообще политические партии»

Политтехнологи и политологи отметили День политконсультанта в здании полпредства Уральского федерального округа (УрФО). Эксперты заявили о потере КПРФ статуса «партии второго выбора», отметили падение рейтинга «Справедливой России — Патриоты — За правду» до «зоны смерти» и сообщили об укреплении позиций ЛДПР, «Новых людей» и «Единой России». Представители парламентской оппозиции усомнились в возможности сохранения многопартийности на муниципальном уровне и выступили против «тепличных условий» для партии власти. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

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В начале Дня политконсультанта вместо полпреда Артема Жоги около 70 представителей региональных органов власти, политтехнологов и политологов встретил его заместитель Борис Кириллов, который сообщил гостям об изменении планов. «В Свердловской области работает Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ.— "Ъ-Урал"), полпред не сможет принять участие в дискуссии»,— пояснил он.

День политконсультанта на Урале на площадке полпредства УрФО приурочен к 10-летею Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Организация объединяет политконсультантов, работающих в сфере организации и проведения выборных кампаний, а в межвыборный период работающих с политиками и общественными деятелями. Основная миссия ассоциации — содействие процессу формирования правового, демократического государства в России.

Господин Кириллов отметил, что в регионах УрФО в 2024 году прошли около 130 избирательных кампаний, из которых «мега сложными» стали выборы депутатов гордум Кургана и Челябинска. «В Кургане конкуренция на место составляла около 5 человек, в Челябинске — 5,5. По некоторым округам борьба шла буквально до самого последнего часа, разрешенного для проведения политической агитации»,— сказал он. Впрочем, по словам полпреда, по итогам электорального цикла «Единую Россию» поддержали около 87,7% проголосовавших избирателей, благодаря чему партия власти «существенно укрепила свои политические позиции» на Урале.

Борис Кириллов подчеркнул, что в 2025 году в регионах округа пройдет более 500 избирательных кампаний, включая «непростые» выборы депутатов региональных парламентов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Курганской и Челябинской областей.

Замполпреда отметил, что из 23 баллотировавшихся участников специальной военной операции (СВО) победу в избирательных кампаниях смогли одержать 20 человек. «В одной из кампаний кандидат от "Справедливой России — Патриоты — За правду" (СРЗП) и от "Единой России", которая поддержала участника СВО, шли ноздря в ноздрю практически, просто не хватило немного времени, чтобы выиграть в округе»,— сказал он и призвал собравшихся провести «серьезную работу с кандидатами».

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Господин Кириллов также попросил гостей сохранить «межнациональный мир и согласие» в ходе кампаний. Он отметил, что во время погромов в Коркино (Челябинская область), где проживает цыганская община, после убийства таксистки, использовались «нестандартные технологии». «Проделана пропагандистская работа со стороны одной из незарегистрированных общественных организаций, им удалось раскачать ситуацию очень быстро»,— сказал замполпреда.

В завершении выступления Борис Кириллов призвал собравшихся поддержать внедрение системы дистанционного электронного голосованиях (ДЭГ). «Система показала блестящие результаты, которые позволяют нам не манипулировать с выборами, но замечательно облегчить работу с нашими сторонниками»,— сказал он.

Директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что в 2025-2026 годах произойдет «партийная трансформация».

По его словам, КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в 2024 году лишилась статуса «партии второго выбора». «КПРФ даже не было на втором месте, во многих случаях была ЛДПР. Можно говорить, что нет партии второго выбора, есть партия второго эшелона. Раньше всегда была "Единая Россия", а следом уверенно вставала КПРФ. В 2025 году может подтвердиться, или наоборот быть опровергнуто, сможет ли ЛДПР занять место партии второго выбора»,— сказал господин Алиев.

Политтехнолог подчеркнул, что общероссийский показатель СРЗП «колеблется в зоне смерти».

Фирдус Алиев отметил, что в ряде регионов партия сохраняет устойчивые позиции, однако в большинстве субъектов ей «нужна реанимация».

«Единый день голосования 2025 года должен ответить на вопрос, есть ли у СРЗП шанс бороться за хотя бы прохождение в Госдуму»,— добавил он. По словам господина Алиева, «Новые люди» могут рассчитывать на преодоление 5% барьера и пройти в парламент. «У партии скромные показатели, во многом они опираются на нишевые возможности, но у нее есть потенциал, потому что они представляют новое поколение, уже сейчас они используют технологические приемы»,— пояснил он.

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Депутат Госдумы от СРЗП, председатель совета свердловского реготделения партии Андрей Кузнецов отметил, что на политическую систему влияет желание «Единой России» сохранять консенсус с другими партиями и ее стремление «к продлению тепличного периода». «Есть большая опасность, что мы на местных выборах уничтожим вообще политические партии, просто потому что количество политического актива внизу исчерпано, идти на выборы люди не хотят, потому что все предопределено, конкуренции нет, есть консенсус»,— сказал он.

Господин Кузнецов предостерег, что невозможность партий устойчиво работать в муниципалитетах приведет к неэффективным решениям местных властей. Парламентарий добавил, что изменения отразятся в том числе на политконсультантах. «Это большая угроза с точки зрения сокращения рынка, хотя государство все равно будет давать заказы, но их существо и профессиональная востребованность резко изменится»,— сказал он.

Фирдус Алиев в ответ призвал парламентария использовать современные инструменты по привлечению избирателей. «Мы считаем себя профессионалами, которые создают и продают смыслы, почему мы собственную профессию не можем постоянно продавать, печалимся и разводим руками, рынок труда куда-то делся. Он же развивается, апелляция к тому, что верните 2007 год, выглядит совершенно не конструктивно»,— сказал политтехнолог.

В конце дискуссии собравшиеся обсудили образ мужского электората в России. Политолог и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев выступил против мнения, что идеальными избирателями являются «скуфы» — мужчины старше 35 лет, обычно неопрятные и работающие на бесперспективной работе.

«Эти люди аполитичны, их трудно загнать на выборы, это то поколение, которому трудно поддаются движения, власть не опирается на них»,— подчеркнул он и отметил, что на выборах активно голосуют «люди с традиционным патриотическим подходом». «У нас прекрасно голосует за власть деревня, бюджетники, это традиционный электорат, поддержка и дальше будет расти, на них и опора в значительной степени»,— сказал депутат.