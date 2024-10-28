В УрФО проанализируют межнациональную обстановку после беспорядков в Коркино

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил главным федеральным инспекторам проанализировать межнациональную обстановку в шести регионах округа, сообщили в пресс-службе полпредства. Соответствующее решение господин Жога принял после прошедших общественных волнений в Коркино (Челябинская область) в связи с убийством 40-летней таксистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили»,— отметил полпред. Он добавил, что властям необходимо принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта и для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Ранее «Ъ-Южный Урал» сообщал, что 23 октября в Коркино в машине нашли тело 40-летней таксистки с четырьмя ножевыми ранениями. По версии следствия, между ней и пассажиром произошел конфликт, после чего 17-летний цыган напал на таксистку. Вечером 24 октября подозреваемого задержали, 25 октября отправили в СИЗО на два месяца. Предположительно в убийстве замешан другой 19-летний цыган. Его проверяют на причастность к совершению преступления.

На фоне случившегося в Коркино прошли массовые волнения. Около 150 местных жителей отправились в квартал, где проживала цыганская диаспора, и устроили погром. В результате беспорядков двое мужчин получили огнестрельные ранения. Стрелявший в них арестован.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после случившегося провел совещание по ситуации в Коркино, в ходе которого поручил «социализировать цыган» и организовать рейды в городе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не время цыган».

Василий Алексеев