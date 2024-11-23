Бастрыкин взял на контроль проверку из-за плесени в поликлинике Йошкар-Олы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о ненадлежащем состоянии поликлиники в Йошкар-Оле. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По данным ведомства, в соцсетях появились сообщения о неудовлетворительном состоянии медицинского учреждения. Из-за поврежденной кровли и постоянной влажности в помещениях поликлиники образовалась плесень, представляющая угрозу для здоровья пациентов, особенно тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы.

Следственное управление СК по Республике Марий Эл организовало процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Александру Рычкову представить промежуточный доклад о ходе проверки и принятых мерах. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Глава СКР запросил доклад по делу о драке иностранных студентов КФУ.

Анар Зейналов