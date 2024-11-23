Молодые претенденты на чемпионский титул

Первым претендентом на титул чемпиона мира, который добился этого статуса в возрасте не старше 25 лет, оказался советский гроссмейстер Михаил Таль. В 1960 году как раз в 25 он сыграл в Москве чемпионский матч с соотечественником, лидером мировых шахмат Михаилом Ботвинником. Таль считался в нем аутсайдером, но, удивив оппонента смелой атакующей игрой, одолел его со счетом 12,5:8,5. Правда, уже через год Ботвинник взял у Таля реванш.

Еще один выдающийся представитель советской школы — Анатолий Карпов завоевал претендентский статус в 23 года, а в 24, в 1975-м, должен был биться за чемпионское звание с американцем Бобби Фишером. Однако Фишер от участия в матче отказался, так как FIDE не удовлетворила его требования, связанные с изменениями регламента поединка. Титул достался Карпову.

Гарри Каспаров (объявлен иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) первый чемпионский матч против соотечественника Карпова сыграл в Москве в 21 год. Этот поединок продолжался с сентября 1984 года по февраль 1985-го и так и остался не доигранным из-за неоднозначного решения президента FIDE Флоренсио Кампоманеса. Регламент поединка предусматривал его продолжение до шести побед кого-либо из соперников без лимита на количество партий. FIDE остановила его, ссылаясь на «переутомление» участников после 48-й. Таким исходом были недовольны оба шахматиста — и Карпов, который вел со счетом 5:3, и Каспаров (признан иноагентом), который выиграл две последние партии. Чемпионом мира он стал через восемь месяцев после этого, выиграв у Карпова — 13:11 — следующий матч в Москве в 22 года.

В 2000 году право бороться за чемпионский титул с Каспаровым (признан иноагентом) получил 25-летний Владимир Крамник. В Лондоне он неожиданно уверенно, 8,5:6,5, справился с находившимся на пике соперником.

В 2004 году титул у Крамника в швейцарском Бриссаго пытался отнять 25-летний венгр Петер Леко. Тот матч запомнился прежде всего драматичной развязкой. Уступавшему в счете россиянину, чтобы сохранить звание, нужно было выиграть в заключительной партии у соперника, считавшегося мастером защиты и «королем ничьих». Крамник сумел вскрыть оборону Леко.

Магнус Карлсен в первом же своем чемпионском матче разгромил — 6,5:3,5 — в Ченнае (Индия) в 2013 году индийца Вишванатана Ананда. Через пять дней после его окончания норвежцу исполнилось 23 года.