Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин потребовал доклад по делу о хулиганстве подростков на Урале

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о хулиганстве подростков в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В социальных сетях жители Екатеринбурга обратились к председателю СК России с жалобой на группу подростков, которая совершила совершила «множество уголовно наказуемых деяний» в Железнодорожном районе. По их словам, жители боятся писать заявления в полицию, так как подростки угрожают им убийством. СКР возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал об агрессивной группе подростков из Екатеринбурга, которая выстрелила из пневматического пистолета в школьника, отказавшегося от покупки электронных сигарет.

Ксения Тарских

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...