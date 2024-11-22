Бастрыкин потребовал доклад по делу о хулиганстве подростков на Урале

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о хулиганстве подростков в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В социальных сетях жители Екатеринбурга обратились к председателю СК России с жалобой на группу подростков, которая совершила совершила «множество уголовно наказуемых деяний» в Железнодорожном районе. По их словам, жители боятся писать заявления в полицию, так как подростки угрожают им убийством. СКР возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал об агрессивной группе подростков из Екатеринбурга, которая выстрелила из пневматического пистолета в школьника, отказавшегося от покупки электронных сигарет.

Ксения Тарских