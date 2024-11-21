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Дмитрий Медведев посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле 22 ноября

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетит Уралвагонзавод (УВЗ) в Нижнем Тагиле в пятницу, 22 ноября, сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник. «Идет подготовка к стандартной встрече руководителя высокого уровня»,— пояснил собеседник. Отмечается, что господин Медведев осмотрит производственные площадки предприятия.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Дмитрий Медведев посещал УВЗ в октябре 2022 года. Тогда зампред Совбеза РФ провел контрольную проверку выпуска танков. Господин Медведев отметил, что обсудил с руководством предприятиями вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе спецоперации и устранения существующих проблем. «Поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники»,— написал тогда Дмитрий Медведев.

В феврале 2024 года УВЗ с рабочим визитом посетил президент Владимир Путин. Глава государства осмотрел новые цеха трансмиссий, ознакомился с производством бронетехники и пообщался с рабочими завода.

АО «НПК "Уралвагонзавод"» (Уральский вагоностроительный завод, УВЗ) выпускает военную продукцию (танки, машины разминирования, боевые ремонтно-эвакуационные и иные машины), дорожно-строительные машины и железнодорожные вагоны. На мощностях УВЗ выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М. 100% акций корпорации принадлежат госкорпорации «Ростех».

Василий Алексеев

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