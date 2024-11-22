В Нижнем Тагиле при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

На ул. Юности в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел пожар на площади 12 кв. м. В результате него погиб один человек. На данный момент сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области

«Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горит квартира на 4-м этаже 5-этажного многоквартирного жилого дома»,— рассказали в ведомстве. На месте пожара работали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

В МЧС добавили, что в доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог заранее оповестить о возгорании.

Напомним, ранее в Белом Яре (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. В пожаре пострадали три человека, в том числе ребенок.

Виталий Красиков