В ХМАО в пожаре в деревянном доме пострадали двое взрослых и ребенок

В Белом Яре (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) загорелся двухэтажный деревянный жилой дом по ул. Некрасова, пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Аллу Вавилину. В пожаре пострадали три человека, в том числе ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Горение удалось ликвидировать в 12:31, спасатели эвакуировали всех жителей дома. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Жильцам дома окажут материальную помощь и помогут восстановить утраченные в пожаре документы. В поселении разворачивают пункт временного проживания для пострадавших от пожара.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в югорском Мегионе загорелось кафе «Парадиз» на ул. Транспортная. Пострадавших в пожаре не было, площадь возгорания составила 360 кв. м.

Анна Капустина