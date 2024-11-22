Курс юаня поднялся выше 14 руб. впервые с октября 2023 года
Курс юаня на Московской бирже впервые с октября 2023 года поднялся выше 14 руб. По данным на 15:55 мск, курс юаня составил 14,0065 руб., что на 5,65 коп. выше уровня закрытия предыдущего дня. Официальный курс юаня, установленный ЦБ на 22 ноября,— 13,88 руб.
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
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В начале ноября юань обновил годовой максимум, достигнув отметки в 13,8 руб. Отчасти рост китайской валюты объясняется динамикой мирового валютного рынка, а также внутренними факторами: снижением продаж валютной выручки и сложностями с трансграничными расчетами.
Подробнее о росте курса юаня — в материале «Юань стремится в поднебесье».