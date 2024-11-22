Курс юаня поднялся выше 14 руб. впервые с октября 2023 года

Курс юаня на Московской бирже впервые с октября 2023 года поднялся выше 14 руб. По данным на 15:55 мск, курс юаня составил 14,0065 руб., что на 5,65 коп. выше уровня закрытия предыдущего дня. Официальный курс юаня, установленный ЦБ на 22 ноября,— 13,88 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

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В начале ноября юань обновил годовой максимум, достигнув отметки в 13,8 руб. Отчасти рост китайской валюты объясняется динамикой мирового валютного рынка, а также внутренними факторами: снижением продаж валютной выручки и сложностями с трансграничными расчетами.

Подробнее о росте курса юаня — в материале «Юань стремится в поднебесье».